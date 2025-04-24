İç turizmde rekor harcama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Yurt İçi Turizm, IV. Çeyrek, Ekim- Aralık, 2024 verileri yayınlandı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında iç turizmde 66,8 milyon vatandaş seyahate çıktı. Yıl boyunca yapılan harcamalar ise 419,3 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Bu artış, vatandaşların tatil tercihlerinde yurt içi destinasyonlara yöneldiğini gösteriyor. Ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti.

YÜZDE 8 ORANINDA ARTIŞ

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2024 yılında toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 484 milyon 141 bin olarak gerçekleşti.

Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece oldu. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 4 milyar 594 milyon 81 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 TL oldu.

EN ÇOK AKRABA ZİYARETİ YAPILDI

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde yüzde 57,2 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 35,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı. Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.