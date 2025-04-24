Pençe-Kilit şehidi törenle memleketine uğurlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için Şırnak'ta tören yapıldı. Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Day'ın cenazesi, hava yoluyla Trabzon'a uğurlandı.