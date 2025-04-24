Suudilerden Türk gıda ürünlerine yoğun ilgi

SUUDİLER, Türk gıda ürünlerine akın etti. Ege İhracatçı Birliklerince düzenlenen, "Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti"ne Türkiye tarafından 18 firma katılırken, Suudi Arabistan tarafından 44 ithalatçı firma Türk gıda ürünlerini ithal etmek için ikili iş görüşmelerine katıldı. Riyad'ta Türk gıda ihracatçısı firmalarla 44 Suudi ithalatçı firmaların 280 ikili iş görüşmesi yaptığı bilgisini veren Heyet Başkanı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türk firmalarının her birinin minimum 12 ikili iş görüşmesi yaptıklarını, çok başarılı bir ticaret heyeti geçirdiklerini, katılımcı firmaların Suudi Arabistan ve hedef pazarlarda yeni ticaret heyeti organizasyonları talep ettiklerini dile getirdi.

Türk ihracatçılar ticari işbirliklerini sürdüreceklerini dile getirdi

ÖNCELİKLİ PAZAR

TÜRKİYE'Yİ dünyanın gıda ambarı olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Suudi Arabistan'ın Türk gıda ihracatçıları açısından her zaman öncelikli pazarlardan biri olduğunun altını çizdi. Uçak, "Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a gelen karayolunun açılması halinde mesafe kısalacak, zaman kaybı olmayacak, Türkiye'den yüklenen gıda ürünlerimiz Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a çok hızlı bir şekilde ulaşacak, Suudi Arabistan'a gıda ihracatımız çok daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için ticaret heyetlerimize devam edeceğiz" dedi.