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Haberler Ekonomi Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan TARSİM sigortaları yine devrede. Don olayında primlerin yüzde 66'sını da devlet ödüyor. Peki tarım sigortasından nasıl yararlanılıyor? Nasıl hesaplanıyor? İşte tüm detaylar...

FARUK ERDEM

Giriş Tarihi:

Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

Tarımsal üretimde riskler çiftçiyi ve üreticiyi zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Ancak bu risklere karşı korunma yolu da var. 2005 yılında başlatılan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hem ürünleriyle hem teminatlarıyla vatandaşın yanında. Üstelik bu sigorta primlerinin bazı bölümleri devlet tarafından da karşılanıyor.

Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

Son yaşanan ve 34 ildeki 16 meyve çeşidinin etkilendiği zirai don olayında da yine TARSİM ile çiftçilerin zararları karşılanıyor. Peki bu sigortadan nasıl yararlanılacak? İşte tüm soruların cevapları...

Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

TARSİM nedir?
Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla kurulan sigorta mekanizması olan TARSİM bir havuz şeklinde işlev görüyor. Tarım ürünleri, her türlü zirai zararın yanında deprem ve yangın gibi risklere karşı da sigortalanıyor. Sadece bitkiler değil hayvanlar da bu noktada risklere karşı korunabiliyor.

TARIM SİGORTASI NEREDE YAPTIRILIR?

TARSİM sigortası bu konuda yetkilendirilmiş sigorta şirketleri tarafından kolayca gerçekleştiriliyor.

Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

SİGORTA PRİMLERİNDE DEVLET DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIYOR?
TARSİM sigortalarında devlet prim destekleri bulunuyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçelerdeki müdürlüklerine kayıt olmak gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giren üreticiler desteklerden de yararlanıyor.

PRİM DESTEĞİ NASIL UYGULANIYOR?
TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin ödeyecekleri sigorta priminin yüzde 50'si (yarısı), bitkisel ürünlerde ve don teminat priminin ise yüzde 66'sı (3'te 2'si) devlet tarafından karşılanıyor.

SON YAŞANAN DON OLAYINDA ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Zirai don olayı ile ilgili hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Burada zarar gören üreticiler sigorta kapsamında teminatları ödenecek. Tarım Bakanlığı sigortası olmayanlar için de destek yapılacağını duyurdu.

Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

PRİM ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?
Bitkisel Ürün Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek prim için poliçede yer alan peşinat alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil ediliyor. Sera Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin yüzde 25'i peşin alınıp kalan prim tutarı vadeli olarak tahsil ediliyor. Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları, Arıcılık ve Su Ürünleri Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin yüzde 25'i peşin alınıp; kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil ediliyor.

HANGİ İNDİRİMLER UYGULANIYOR?

Prim tutarı peşin ödenirse yüzde 5'lik indirim hemen uygulanıyor. Sigorta yaptıran yetiştirici 40 yaş ve altındaysa yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor. Eğer üretici kadın ise indirim oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Engellilere, şehit ve gazi yakınlarına da özel indirimler bulunuyor.

HASAR DURUMUNDA ÖDEME NASIL OLUYOR?

Hasar durumunda kesinleşen tazminat tutarı 30 gün içinde üreticiye ödeniyor.

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