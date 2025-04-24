Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

SİGORTA PRİMLERİNDE DEVLET DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIYOR?

TARSİM sigortalarında devlet prim destekleri bulunuyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçelerdeki müdürlüklerine kayıt olmak gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giren üreticiler desteklerden de yararlanıyor.

PRİM DESTEĞİ NASIL UYGULANIYOR?

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin ödeyecekleri sigorta priminin yüzde 50'si (yarısı), bitkisel ürünlerde ve don teminat priminin ise yüzde 66'sı (3'te 2'si) devlet tarafından karşılanıyor.

SON YAŞANAN DON OLAYINDA ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Zirai don olayı ile ilgili hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Burada zarar gören üreticiler sigorta kapsamında teminatları ödenecek. Tarım Bakanlığı sigortası olmayanlar için de destek yapılacağını duyurdu.