Tarım sigortası nerede yaptırılır? Devlet desteğinden nasıl yararlanılır?

PRİM ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?
Bitkisel Ürün Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek prim için poliçede yer alan peşinat alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil ediliyor. Sera Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin yüzde 25'i peşin alınıp kalan prim tutarı vadeli olarak tahsil ediliyor. Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları, Arıcılık ve Su Ürünleri Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin yüzde 25'i peşin alınıp; kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil ediliyor.
HANGİ İNDİRİMLER UYGULANIYOR?
Prim tutarı peşin ödenirse yüzde 5'lik indirim hemen uygulanıyor. Sigorta yaptıran yetiştirici 40 yaş ve altındaysa yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor. Eğer üretici kadın ise indirim oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Engellilere, şehit ve gazi yakınlarına da özel indirimler bulunuyor.
HASAR DURUMUNDA ÖDEME NASIL OLUYOR?
Hasar durumunda kesinleşen tazminat tutarı 30 gün içinde üreticiye ödeniyor.