Teknolojinin nabzı KKTC’de atacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 8'incisi düzenlenecek Türkiye'nin İlk ve Tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşecek. Tarım, çevre ve enerji gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümlerin sergileneceği yarışmada katılımcıların yaratıcı fikirleri somut projelere dönüşerek toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak. Projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulan takımlara toplamda 2 buçuk milyon lira ödül verilecek ve 3 milyon lira değerinde de maddi destek sağlanacak. Ayrıca bu yıl ilk kez "Sosyal İnovasyon Yarışması", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması", "TEKNOFEST Drone Şampiyonası- KKTC Etap", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması" ve "HackMasters Mavi Vatan Yarışması" kategorilerinde de yarışma yapılacak.