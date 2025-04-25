Deprem fırsatçıları iş başında!

İstanbul'da meydana gelen deprem, birçok ilde hissedilirken vatandaşlar, kamp çadırı, deprem çantası gibi ürünlere yönelmek zorunda kaldı. Fakat bu durumu fırsat bilenler, depremin ardından bu ürünlere fahiş oranda zam yaptı. Ayrıca ilk gün İstanbul'dan gitmek isteyen vatandaşların havayoluna yönelmesiyle uçak bileti fiyatlarına da zamlar yapılmış, sonrasında firmalar art arda yurt içi biletlerinde tavan fiyatlarını güncellemişti. Son olarak THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak güncellediğini duyurdu.

FİYATLAR DEĞİŞTİ

İstanbul'daki deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırırken fiyatlara gelen zamlar da dikkat çekti. Bir e-ticaret sitesinde önceki gün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, dün 465 liraya yükseldi. Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı.

Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, dün 389,50 liradan satışa sunuldu. Çadır fiyatlarında da tablo farklı olmadı. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu. Aynı çadırın fiyatının dün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.