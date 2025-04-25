Öğrencilerin kariyer yolculuğu başladı... İŞKUR'a en fazla başvuru İzmir'den! Öğrenciler ne kadar destek alacak?

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapmaları ve çalışma hayatında tecrübe sahibi olmaları amacıyla geçen ay İŞKUR Gençlik Programı başlatıldı. Genç istihdamının artırılması için düzenlenen programda 127 kamu üniversitesiyle yapılan işbirliği çerçevesinde öğrenciler, hem teorik eğitimlerini alıyor hem de belirli alanlarda çalışarak iş gücü piyasasına hazırlanıyor.

437 BİN BAŞVURU

Programa başvurular İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR mobil uygulama ve e-Şube, Alo170 ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na bugüne kadar 437 bin 215 öğrenci başvurdu. Üniversitelerde çekilen kuralar sonucunda toplamda 82 bin 570 öğrenci, söz konusu programdan yararlanma imkanı yakaladı. Programa en fazla başvurunun yapıldığı il, 25 bin 234 başvuru ile Ankara oldu. Onu sırasıyla İzmir, İstanbul, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri, Antalya, Samsun ve Eskişehir izledi.