‘Türkiye ABD ile tarife müzakeresine başladı’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamalarının ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirdi. Yılmaz, bunun Türkiye gibi petrol emtia ithal eden ülkeler açısından olumlu bir konjonktür oluşturduğunu ancak dış talebi aşağıya çekerek ihracat üzerinde baskı yaşandığını belirtti.

'KAZAN-KAZAN'

YILMAZ, "Dolayısıyla bu yeni konjonktür. Bu dengeler içinde artısıyla, eksisiyle bu sürece bakmak gerekiyor" dedi. Yılmaz, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek gümrük vergisine Türkiye'nin karşılık verip vermeyeceğine ilişkin, "Bu konularda erken yorum yapmak doğru değil. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyelim" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ABD ile müzakere sürecine başladığını, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şahsında muadil kurumlarla birtakım görüşmelerin planlandığını, bu görüşmelerin neticelerini beklediklerini söyledi. Yılmaz, "İki tarafın da kazançlı çıkacağı şekilde, kazan kazan anlayışı içinde yaklaşıyoruz" dedi.