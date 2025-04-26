Bakan Kurum’dan 81 ile sosyal konut müjdesi: Bugüne kadar yapılmış en büyük kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilim insanlarının ikiye ayrıldığının sorulması üzerine Kurum, "Büyük depremin habercisi veya değildir." yorumlarının çok faydası olmadığını, İstanbul'un depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Kurum, dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde, camilerde, okullarda, toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşın misafir edildiğini belirterek, Türk Kızılay başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ve belediyelerin de ikramlar dağıtarak vatandaşın yanında olduğunu belirtti.
Depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili verileri paylaşan Kurum, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Kurum, "6 bin 539 bina hasarlarıyla ilgili ihbarlar aldık. Arkadaşlarımız bu binaları yerinde incelediler, tespitlerini yaptılar. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok ihbar aldığımız ilçelerin sıralamasını yaptık. Bahçelievler ilçemiz en çok ihbarı aldığımız, sonrasında Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor. Bu da bizim İstanbul risk haritası dediğimiz haritayla da kısmen örtüşüyor. Hasarların ihbar yüzdesine baktığımızda yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda." ifadelerini kullandı.