Bakan Kurum’dan 81 ile sosyal konut müjdesi: Bugüne kadar yapılmış en büyük kampanya

"HEP BİRLİKTE EL ELE VERECEĞİZ"

1,5 milyon binanın riskli olduğunu ve acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm bulunduğunu aktaran Kurum, 2025 yılı itibarıyla İstanbul'da 8 milyon 70 bin bağımsız bölüm olduğunu aktardı.



Bu konutların ne kadar sürede dönüşeceğine ilişkin Kurum, "Hep birlikte bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bu sadece Bakanlığın yapacağı bir iş değil, bir tarafı Bakanlıksa, bir tarafı yerel yönetim, bir tarafı da vatandaşımız. Hep birlikte el ele vereceğiz. Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşımız için seferber etmiş durumdadır." şeklinde konuştu.



Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını paylaşarak, "Hasar tespitlerini 2-3 gün içerisinde inşallah tamamlamış olacağız. 6,2 büyüklüğündeki depremde binası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğimizi buradan müjdeleyeyim. Arkadaşlarımız irtibata geçecekler, eğer vatandaşlarımız rıza gösteriyor, talep ediyorsa biz bu proje kapsamında Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla birlikte bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız." dedi.