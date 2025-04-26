Demir yollarında dev tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'Yeşil Ulaşım, Temiz Gelecek' mottosuyla Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmasında demir yollarının vazgeçilmez bir unsur olduğunu aktardı. Uraloğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen pilot projenin de başarıya ulaştığı bildirdi. İzmir Bölge Müdürlüğü bünyesinde uygulamaya alınan, enerji verimliliğini artırarak yakıttan yüzde 10 tasarruf sağlamayı hedefleyen çevre dostu pilot proje ile 2024 yılında, 270 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı. 12 milyon TL ekonomik kazanç elde edildi. Karbondioksit emisyonu 748 ton azaltıldı.

EKOLOJİK FAKTÖR

Bakan Uraloğlu, bir yandan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağını genişlettiklerini, diğer yandan da mevcut hatların modernizasyonuyla demir yolu taşımacılığının payını artırmayı hedeflediklerini aktararak, "Demir yolu taşımacılığının enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Demir yolu sektörümüzde yürüttüğümüz projelerle trenlerdeki enerji tüketimini azaltarak hem ekonomik hem de ekolojik bir katkı sağlamayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, enerji tasarrufu sağlayan ve bilimsel metotlarla belirlenen sürüş yöntemlerini bölgede faaliyet gösteren 54 trenle hayata geçirdiklerine işaret etti.