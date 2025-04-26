Deprem fırsatçılarına 14,5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi. İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanların Bakanlıkça tespit edildiği belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi: "250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Deprem sonrasında vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."