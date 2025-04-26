Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini 25 Nisan tarihi itibarıyla güncelledi. Listede yer alan sucuk markaları; Akçatekir Sucukları marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.

Kuzey Gazi Sucukları marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu. Yaylabeyi marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı. Eren Tekin markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu. Tekir Yaylası marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi. Afyon Bolat Sucukları marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Yıldız marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Beypa Gıda Pazarlama tarafından üretilen Tekir Yayla Et Sucukları marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.