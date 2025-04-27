‘81 ilde sosyal konut kampanyası yapacağız’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden sonra az hasar almış tüm vatandaşların Yarısı Bizden kampanyasına dahil edileceğini açıkladı.

'DETAYI PAYLAŞILACAK'

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler. Tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'deki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi vermiş olalım."