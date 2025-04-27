Bir SMA ilacı daha geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA (Spinal Musküler Atrofi) ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Risdiplam etkin maddelik ilaç, SMA hastalarının tedavisinde alternatif olarak şurup formunda tedavi seçeneği olan ve özellikle çocuk hastalarda kullanım kolaylığı sağlıyor.

HASTANEDEN TEMİN

Bakan Işıkhan ayrıca bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların hastaneler tarafından temin edileceğini bildirdi. Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Işıkhan, yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti: "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz, kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı."