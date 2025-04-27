Çadır ve çanta siparişleri arttı

İstanbul'da en büyüğü 6,2 şiddetinde olan depremlerin ardından online alışverişte, afet durumlarında kritik öneme sahip ürünlerin aranması ve satışı katlandı. E-ticarette en çok aranan ürün deprem çantası olurken, çadır siparişleri 5,5 kat arttı. İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından büyük panik yaşayan ve artçılar sürerken evde kalmak istemeyen vatandaşların deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kendilerine lazım olabilecek ürünlere ilgisi, e-ticarette yoğun talep oluşmasına neden oldu.