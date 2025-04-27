’Sağlık turizminden 20 milyar dolarlık gelir hedefliyoruz’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu'nda konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde küresel merkez haline geldiğini belirterek yeni düzenleme ile sağlık turizminde üst seviyede bir vizyonun ön plana çıkarıldığını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Önümüzdeki dört yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz. Sağlık tesisi altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinliği sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktadayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz bu Türkiye'de yurt dışından çok sayıda yabancı hasta Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan Türkiye'ye gelip sağlık hizmetini alıyorlar" ifadelerini kullandı.