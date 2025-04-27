‘Türkiye 4 saatte 67 ülkeye ulaşabilen tek ülkedir’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Muğla'da bakanlık tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST'e katıldı.

'STRATEJİK NOKTA'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki (MSKÜ) festival kapsamında gençlerle buluşan Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi. Boyraz, slayt ve videolar eşliğinde bakanlığın yaptığı yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Boyraz, "Coğrafyamızın bulunduğu nokta gerçekten bu kadar önemli ve hassas. İlkokuldan, ortaokuldan bu seviyeye gelene kadar nereye gittiyseniz, hangi eğitimden geçtiyseniz hep söyledikleri şey Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik noktada çok önemli bir yeri olduğudur. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen tek ülke Türkiye'dir. Bu noktada 1,5 milyar nüfusa ve 67 ülkeye ulaşabilen bir yer yok" dedi. Türkiye'den geçen Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor hakkında da bilgiler veren Boyraz, Türkiye'nin stratejik bölge olmasından dolayı bütün yolların burada kesiştiğini söyledi.