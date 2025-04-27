Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

2 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Çalışmaların geçen yıldan itibaren Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütüldüğünü belirten Söğüt, " Bu alanda yürüttüğümüz kazılar sırasında daha önce Nekropol'den (kentin mezarlığı) alınıp buraya getirilmiş ve 2 bin yıl öncesine ait girlandlı bir lahit bulduk" dedi.

Gün yüzüne çıkarılan lahdin antik kentte, diğer benzer lahitlerin bulunduğu alanda sergileneceğini belirten Söğüt, kente ziyaretçi ilgisinin yoğun olacağını sözlerine ekledi.