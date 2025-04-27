  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit gün yüzüne çıkarıldı.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

2 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Çalışmaların geçen yıldan itibaren Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütüldüğünü belirten Söğüt, " Bu alanda yürüttüğümüz kazılar sırasında daha önce Nekropol'den (kentin mezarlığı) alınıp buraya getirilmiş ve 2 bin yıl öncesine ait girlandlı bir lahit bulduk" dedi.

Antik kentteki lahit turizmi şahlandıracak

Gün yüzüne çıkarılan lahdin antik kentte, diğer benzer lahitlerin bulunduğu alanda sergileneceğini belirten Söğüt, kente ziyaretçi ilgisinin yoğun olacağını sözlerine ekledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA