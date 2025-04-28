Demir ağlarda yerlilik arttı yurt dışına bağımlılık azaldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu projelerindeki yerlilik oranlarının yükseltilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasında 760 milyar dolarlık ticari ve ekonomik hareketliliğin merkezinde yer aldığına işaret ederek, ülkenin, gelişmeye devam eden demir yolları ve kara yolu ağı, üç tarafını çevreleyen denizleri ve limanları, havacılık sektörü ve lojistik altyapısıyla "hub" konumunda olduğunu söyledi. Uraloğlu, demir yolu araçlarının üretiminde de önemli noktaya geldiklerini bildirerek, "Saatte 160 kilometre hız altyapısına sahip tren ve banliyö setlerini, hafif raylı sistem araçları kendi imkanlarımızla ve yüzde 70'lere varan yerlilik oranlarıyla üretilir hale geldik" diye konuştu.