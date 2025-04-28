Denizli’nin sanayi ekosistemi güçleniyor

DENİZLİ'NİN sanayi altyapısını güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ev sahipliğinde düzenlenen törende, Denizli Sanayi Odası (DSO) ile GEKA arasında Çivril ve Bozkurt Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) yönelik fizibilite çalışmaları için iş birliği protokolü imzalandı. Törende imzalanan protokol ile birlikte, Denizli'nin yükselen sanayi potansiyelini çevre ilçelerde geliştirilmesi hedefi doğrultusunda Bozkurt ve Çivril'de modern sanayi bölgeleri oluşturulması için somut adım atılmış oldu.