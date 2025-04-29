Alaçatı Ot Festivali esnafın yüzünü güldürdü

Yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan 14. Alaçatı Ot Festivali, yoğun ilgi ve başarılı organizasyonuyla dikkat çekti. Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, bu yılki organizasyonun şimdiye kadarki en başarılı Ot Festivali olduğunu söyledi. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de festivalin 2025 yaz sezonu öncesinde Çeşme esnafına moral verdiğini söyledi. Festival tarihinin altı ay öncesinden duyurulduğunu ve tanıtım çalışmalarının erken başladığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Ünsal, etkinliğin başarısında bu planlamanın büyük rol oynadığını vurguladı.