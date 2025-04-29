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Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak
TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 105 sözleşmeli personel istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak. Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
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