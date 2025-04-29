Sahte boşanmalar SGK’nın radarında

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından oluşturulan yeni ekiplerle birlikte milyonlarca emeklinin işlemlerini geriye dönük incelemeye devam ediyor. Yapılan denetimlerde en sık rastlanılan usulsüzlük, sahte sigortalılık ve sahte boşanma olayları olurken, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 100 bin sahte emeklilik için işlem başlatan yetkililer, şimdi de mevzuata aykırı şekilde 'yetim aylığı' alan çiftleri radarına aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin son detayları paylaşırken, yaklaşık 7 bin 400 kişi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.