SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN SALI! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4 bin 102 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 90 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 3 bin 320 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceğine yönelik iyimserlik, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.