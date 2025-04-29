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Haberler Ekonomi SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN SALI! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN SALI! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? soruları özellikle evlenecekler ve altını yatırım aracı olarak seçenler tarafından araştırılıyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 132 liradan tamamladı. İşte 29 Nisan Salı güncel, canlı altın fiyatları...

AA

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN SALI! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, çeyrek altın fiyatları yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? soruları araştırılıyor. Dün altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 132 liradan tamamladı. İşte 29 Nisan Sal�� güncel, canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN SALI! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4 bin 102 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 90 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 3 bin 320 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceğine yönelik iyimserlik, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN SALI! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Analistler, ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerginliğin azalmasıyla güvenli liman varlıklarına olan talebin gerilediğini belirterek, yatırımcıların odağının ABD'deki yoğun veri gündeminde olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 290 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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