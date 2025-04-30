Bakan Şimşek: Trump’ın kararı muazzam bir avantaj

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarını ve gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. İlk olarak ABD temaslarına ilişkin konuşan Bakan Şimşek, "Küresel belirsizlikler var, buna karşı Türkiye'nin dayanıklılığı soruldu. Katıldığımız resmi toplantılarda konuşma arasında en çok geçen sözcük, belirsizlik oldu. Belirsizlik sözcüğünün ilk kez bu kadar yaygın kullanıldığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programa çok güçlü bir destek olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Bizim gündemimiz vatandaşın gündemi, hayat pahalılığıyla mücadele ve yapısal dönüşüm. Özetle bir taraftan yapısal dönüşüm bir taraftan da dezenflasyon programı. Kaygı daha çok program devam eder mi? noktasında. O konuda zerre kadar tereddüt yok. Siyasi destek de yüksek" dedi. Bakan Şimşek ayrıca "Dış talepteki zayıflık ve petrol fiyatlarındaki düşüş dezenflasyonist. Enflasyon hedefleri konusunda kafamızda hiçbir tereddüt yok" şeklinde konuştu.

'BÜYÜK FIRSAT VAR'

ABD ile ilişkiler konusuna değinen Bakan Şimşek, "ABD yüzde 10 gümrük vergisiyle bizi en avantajlı ülkelere çıkardı. Türkiye'nin yeni ABD yönetimiyle her seviyede diyalogumuz çok güçlü. ABD ile biz 3-4 ana başlıkta çok iyi noktaya geldik. Enerji, savunma sanayii, yapay zeka. ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarının tepe yöneticileriyle de bir araya geldik. Türkiye yapay zeka hazırlık endeksinde kendisine benzer ülkelerin ilerisinde, ama gelişmiş ülkelerden geride. Türk Telekom'da süre seneye doluyor. Biz bu süreyi uzatacağız. ABD ile ticaret hacmini üçe katlamak istiyoruz. İşte biz bunun alt- katlayapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sona ererse Türkiye için büyük fırsatlar var. Yatırımcıların kaygılandığı husus, Asya'nın satamadığı ürünlerin Türkiye'ye satılabileceği konusu" şeklinde konuştu.

'ENFLASYONLA İLGİLİ TEREDDÜT YOK'

DÜŞEN emtia fiyatlarının da Türkiye açısından inanılmaz olumlu etkilere sahip olduğunu belirten Şimşek, "Hem enflasyonu hem cari açığı aşağı çeken niteliğe sahip. Tüm bu gelişmelerin Türkiye'nin makroekonomik programına etkisi soruldu. Enflasyon nette TCMB'nin hedef patikasında gerçekleşecek. Beklentilerde sınırlı kötüleşme var, lirada kayıp var ama petrol fiyatlarında düşüş net şekilde dezenflasyonist. Program da tepki verdi ve finansal koşullar sıkılaştırıldı. Finansal koşullar enflasyonu aşağı çekecek. Enflasyonla ilgili kafamızda herhangi bir tereddüt yok. Bizim net yol haritamız var. Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz. Programa olan siyasi destekte de herhangi bir gerileme yok. Programa çok güçlü bir destek söz konusu. Bizim gündemimiz hayat pahalılığı ile mücadele, yapısal dönüşüm" dedi.