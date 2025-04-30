Denizli Sanayi Odası dev e-ticaret sitesi heyetini ağırladı

E-TİCARET ve e-ihracat sektörünün küresel devi Alibaba. com'un üst düzey yöneticileri, Denizli Sanayi Odası (DSO)'nı ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Denizli firmaları için potansiyel iş birliği imkanları ve e-ihracatın sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerin odak noktasını, Alibaba.com platformunun Denizlili ihracatçılar için sunabileceği yeni pazarlara açılma ve mevcut işlerini büyütme potansiyeli oluşturdu.

FIRSATLAR ELE ALINDI

FİRMA heyeti, platformun geniş imkanları ve çeşitli iş birliği modelleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Ziyarette ayrıca, dijital B2B ticaretin günümüz küresel ekonomisindeki stratejik rolü ve işletmelere sunduğu yeni fırsatlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. E-ihracatın büyüyen potansiyeli üzerinde durularak, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla global ölçekte faaliyet gösteren firmalarla iş birlikleri kurma imkanları değerlendirildi. Katılımcılar arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, gelecekte ortak projeler geliştirilmesi ve yeni iş modelleri oluşturulması konusunda da görüşmeler sağlandı.