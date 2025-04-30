İstinaf mahkemesi ‘Buca projesine devam’ dedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda mahkeme kararıyla ruhsatı iptal edilen Buca'daki konut-iş merkezi projesiyle ilgili yargısal süreç istinaftan döndü. Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesi ruhsatı iptal eden 6. İdare Mahkemesi'nin kararını iptal etti. Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi arasında yargısal sürece neden olan 15 katlı inşaatın imar planlarına aykırı bir şekilde inşa edildiği iddia edilmişti.

Projesi Altun İnşaat tarafından yürütülen Buca İlçesi Adatepe Mahallesi 624 ada 10 nolu parselde çalışmalar ruhsat iptali ve mühürleme işleminin ardından durdurulmuştu. İdare mahkemesindeki yargı süreçlerinin ardından konuyu istinafa taşıyan arazinin mülk sahipleri Tabdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Trade Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin başvurusu Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesi tarafından haklı bulundu. İstinaf Mahkemesi daha önce ruhsatın iptali yönünde karar veren idare mahkemesinin kararını iptal etti. Mahkeme bu kararı, ilk inşaat ruhsatını veren Buca Belediyesi'nin yanında arazi sahibi şirketlerin müdahillik talebini kabul ederek aldı.