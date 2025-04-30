İTO Başkanı Avdagiç: Lüks turisti kaçırıyoruz!

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'daki yüksek gastronomi fiyatlarının önemli bir soruna dönüştüğünü belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul artık turistler için de pahalı bir şehir. Bu İstanbul'a gelen nitelikli üst segment turistin tercihini olumsuz etkiliyor. Tax free alışveriş verileri de gösteriyor ki lüks turisti kaçırıyoruz" dedi. Avdagiç, küresel ekonomide kartların yeniden dağıtıldığını, bu sürecin enflasyona nasıl yansıyacağının yakından takip edileceğini anlattı. ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı vergi oranları dikkate alındığında ilk bakışta Türkiye için avantaj olacağına yönelik kanaatlerin fazla olduğunu söyleyen Avdagiç, dikkatli adım atılması gerektiğine vurgu yaptı.