Bugün İZBAN ücretsiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini anımsattı. Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.