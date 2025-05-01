Kadın girişimcilere 208 milyar lira kredi desteği

MEVDUAT bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının kadın girişimcilere kullandırdıkları kredilere ilişkin 13 bankadan oluşan verilerin yer aldığı, Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan "Kadın Girişimcilere Verilen Krediler Raporu"nun Ekim- Aralık 2024 dönemini kapsayan raporu yayımlandı.

UYGULAMALI EĞİTİM

ARALIK 2024 sonu itibarıyla kadın girişimcilere verilen kredilerin bakiyesi yaklaşık 207,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, kredi bakiyesi bulunan toplam kadın girişimci sayısı 286 bin 4 kişi oldu. Bu dönemde verilen kredilerin 161,5 milyar lirası Türk Lirası cinsinden olurken, 46,4 milyar lirasının yabancı para cinsinden kullanıldığı görüldü.

Aydın'da ise "Yüzyılın Kadın İstihdamı Programı İş Pozitif" kapsamında 33 kişilik işbaşı eğitim programı başlatıldı. Bu kapsamda kuruyemiş paketleme işçisi mesleğinde çalıştırılmak üzere başlatılan programda katılımcılar, 5 ay süreyle işbaşında uygulamalı eğitim görecek. Program süresince katılımcıların günlük zaruri giderleri, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri kurum tarafından karşılanacak. 28 Nisan'da başlayan eğitim programı, 30 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. İŞKUR yetkilileri, kadın istihdamını artırmayı amaçlayan bu programın, çalışma hayatında kadın gücünü vurguladığını belirtti.