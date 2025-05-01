Kestane ağaçlarını koruma hamlesi

TÜRKİYE'NİN önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da, kestane ağaçlarını gal arısı zararlısından korumak amacıyla "torymus sinensis" isimli 4 bin 120 avcı böcek doğaya salındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kestane Gal Arısına karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında üretilen Torymus Sinensisler (Kestane Gal Arısı Parazitoiti) , Aydın'da farklı bölgelerde salınım programı dahilinde doğaya bırakıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesinde 2 bin 700 adet avcı böcek salındı. Ayrıca Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesinde 920 adet, Nazilli Yaylapınar Mahallesinde ise 500 adet avcı böcek doğaya bırakıldı.