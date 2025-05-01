Küresel altın talebi son 9 yılın zirvesine çıktı

DÜNYA Altın Konseyi, 2025 yılı birinci çeyrek dönemi "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımlandı. Küresel altın talebi, 2016'dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı. Rapora göre, küresel altın talebin birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton oldu. Böylece ilk çeyrekte altın talebi 2016'dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü. Bu dönemde altının fiyat artışında altın borsa yatırım fonlarının girişleri önemli rol oynadı. Merkez bankalarının ilk çeyrekte altın alımları bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı.