TCMB Başkanı Karahan: En kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu toplantısında Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Merkez Bankasının hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. En kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz" dedi. Karahan, Bankanın temel amacının kar olmadığını, zarar etmesinin de başarısızlık göstergesi niteliği taşımadığını belirterek, "Merkez Bankasının hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. Tek haneli enflasyona inmeye çalışıyoruz. Yüzde 75'ten şu anda yüzde 38'e gelmiş durumdayız. Bu doğrultuda devam ederek en kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz. Zarar eden tek Merkez Bankası biz değiliz. Birkaç sene içinde birçok zarar eden Merkez Bankası var. Bunun sebebi de yapılan parasal sıkılaşmadır. Birçok banka enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında artışa gitmiştir. Bu yapılanlar o dönem gereklidir. Zarar etmesi ya da kar etmesi bir Merkez Bankasının etkinliğini azaltmadığı gibi artırmaz da" ifadelerini kullandı.