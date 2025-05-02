SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS CUMA! GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 253 dolar seviyesinden işlem görüyor.



ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine dair gelen sinyaller, altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve Çin'den gelen haberler müzakere umutlarını artırırken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağlıyor.