Afyon’da düğünlere tasarruf ayarı! Süre 1 güne düştü takılar 4 bileziğe indi

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine masrafları azaltmak için belediyelerin encümenleri yeni tavsiye kararları alınmasını sağladı. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.

MASRAFLAR AZALACAK

Toplantı sonrası ve vatandaşların talepleri sonucunda üç belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek." maddeleri yer aldı. Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, encümen üyeleriyle düğün ve asker eğlenceleri konusunda aldıkları yeni tavsiye kararları sonrası belde halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.