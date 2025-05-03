Bakan Uraloğlu duyurdu: KKTC'de trafik gözetleme istasyonlarının inşaat ve altyapı çalışmaları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak olan sistemin imza törenini 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsattı.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK

Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

"TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARININ İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."