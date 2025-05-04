1.79 milyon yaşlı tek başına yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 99. kuruluş yılı kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İstatistik Bölümü ile TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye İstatistik Günü paneli düzenlendi. TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir'in sunduğu verilere göre ortalama hane halkı büyüklüğü de giderek küçülüyor. Buna göre 2008 yılında 4 kişi olan bu oran, 2024 itibarıyla 3,11'e düştü. Tek kişilik hane halkı oranı yüzde 20'ye ulaştı. Bu oran, özellikle Gümüşhane (yüzde 31,7), Tunceli (yüzde 29,8) ve Giresun (yüzde 29,7) gibi illerde dikkat çekici boyutlara ulaştı. En düşük oran ise Batman'da (yüzde 11,1) kaydedildi. Verilere göre yaşlı nüfusun önemli bir bölümü artık yalnız yaşıyor.