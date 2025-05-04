Dolar yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirdi, dolar ve euro ise kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,81, altının gram fiyatı yüzde 0,37 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,34, euro/TL yüzde 0,36 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya indi.

PARA PİYASASI FONU

Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya, euro yüzde 0,36 artışla 43,8730 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,88 ile "para piyasası" fonları oldu.