Gençlere sigorta desteği verilecek

Tarım ve orman sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Tarım Orman Şurası sona erdi. Şura kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubu raporlarını Tarım ve Orman Bakanlığına teslim etti. Öte yandan teslim edilen raporlardaki öneriler ve kararlar değerlendirilerek eylem bakanlık tarafından 81 ilde uygulanmak üzere eylem planları oluşturulacak.

PROGRAMLAR OLUŞACAK

Ayrıca İHA ve uyduların bireysel tarımda kullanılmasından gençlerin tarıma yönelmesi için sigorta prim ödemelerinde devlet desteği sunulmasına kadar birçok strateji öneri olarak bakanlığa sunulmuş durumda. Genç çiftçilere sigorta desteğinin verilmesi kararlaştırılırken detaylar şu şekilde: Gençleri kırsalda tutmak amacıyla tarımsal faaliyette bulunması şartıyla sigorta primlerinin tamamı ya da bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı. Kadınları ve gençleri çobanlık mesleğine yönlendirmek amacıyla farkındalık kampanyaları yürütülmeli ve cazip teşvik mekanizmalar geliştirilmeli. Çobanlara sosyal güvenlik sağlanmalı ve sosyal destek programları oluşturulmalı.