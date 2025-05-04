Küresel piyasalar FED’e odaklandı

Küresel piyasalarda gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (FED) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD yönetiminin korumacı ticaret adımları çerçevesinde uygulamaya aldığı gümrük tarifelerinde Çin ile müzakere edebileceği umutları piyasalarda risk iştahını artırdı. VERİLER İZLENİYOR

Bu konudaki her yeni haber akışı yatırımcıların odağına yerleşirken ABD'de büyüme başta olmak üzere makroekonomik veriler de geride kalan haftada ön planda yer aldı. Geçen hafta ABD ekonomisi, 2022 yılından beri ilk kez daralma kaydederken enflasyon- resesyon ikilemi arasında gelecek verileri dikkatle izleyen FED'in atacağı adımlar yatırımcıların odağına yerleşti. Gelecek hafta para politikası kararlarını duyurmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yakından takip edilecek.