Manisa’da en çok hububat ihraç edildi

Ülkemizin en önemli sanayi ve tarım kentlerinden Manisa'da Nisan ayı ihracatı 410,6 milyon dolar, toplam ihracat ise 1 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle ihracatta ilk sırada yer alan elektrik ve elektronik sektöründe yaşanan düşüş ihracatı olumsuz etkiliyor. Aylık bazda yüzdelik olarak en fazla artış yüzde 54 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe, toplamda ise yüzde 56,5'lik artışla mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yaşandı. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, Manisa Nisan ayında 410,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege'de İzmir'den sonra ikinci sırada yer aldı.