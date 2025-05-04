Memur ve emeklilere zam için geri sayım

Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren nisan ayı enflasyon verisi yarın duyurulacak. Açıklanan ilk 3 aylık enflasyonla birlikte emekliler şimdiden yüzde 10.06 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak kesin zam oranının netleşmesi için 3 veri daha beklenecek. Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, nisan ayında enflasyonun yüzde 3.07 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu ankette, mayıs ayı için yüzde 2.20, haziran içinse yüzde 1.70 oranında aylık enflasyon tahmini yer alıyor. Bu beklentiler, aralarında finans kuruluşlarının ve reel sektör temsilcilerinin de bulunduğu 71 katılımcı tarafından oluşturuluyor. Uzmanlar ise yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,98 olduğunu belirtti.