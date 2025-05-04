Türk savunma sanayii 180 ülkeye satış yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulan Türk savunma şirketlerinin dünyanın sayılı şirketleri arasına girdiklerini belirterek, "Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik" dedi. Görgün, dünyada savunma sanayii alanında ilk 100'e giren 5 Türk şirketi olduğunun altını çizerek, "Bu şirketlerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra kendi kendine yeten bir ülke olmak için kuruldular. Ordumuzun ihtiyaç duyduğu ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar bir telsizden başlayarak üretilmeye başlandı. Bugün geldiğimiz noktada ASELSAN, şu anda dünyanın neredeyse her yerine en kaliteli ve en çok arzu edilen telsizlerini satar hale geldi. Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyoruz" dedi.