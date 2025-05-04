Yabancıların kredi kartı kullanımında rekor artış

Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2016 yılından bu yana; yabancı kredi ve banka kartlarının yurt içi kullanımında değişimler dikkat çekti. 2016 yılından bu yana 2025 yılının ilk çeyreğini içeren; yabancı kartlarla yurt içinde yapılan harcamalar, 2020 yılında pandemi nedeniyle düşerken, alışveriş tutarları ve işlem adetleri yıllar içinde artış gösterdi. Mevsimsel olarak yükselişler dikkat çekerken, 2016 yılının ilk 3 ayında yapılan alışveriş tutarı 3 milyar 139 milyon 650 bin TL, 2025 yılında aynı dönemde 206 milyar 916 milyon 800 bin TL oldu. İşlem adetlerinde de yükseliş görüldü. 2016 yılı ilk üç ayında 7 milyon 485 bin 937 adet işlem yapılırken, 2025 yılında bu işlem adedi 48 milyon 82 bin 820 oldu.