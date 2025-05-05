Nitelikli iş gücünün uzaktan çalışma arzusu

ÇALIŞMA yaşamındaki dönüşüm ve değişen iş gücü beklentileri, şirketleri hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönlendirirken, bu süreç kurum içi iletişimden çalışan deneyimi politikalarına kadar pek çok alanda yapısal değişimi zorunlu kılıyor.

Çalışanların haftanın belirli günlerinde ofiste, kalan günlerinde ise uzaktan çalıştığı esnek bir düzeni ifade eden "hibrit" veya işlerin tamamen fiziksel ofisten bağımsız bir şekilde yürütüldüğü "uzaktan çalışma" modelleri, şirketlerin operasyonel giderlerini azaltma, büyük şehirlerde zaman ve enerji kayıplarını en aza indirme, iş gücünü daha verimli kullanma ve personel memnuniyetini artırma hedeflerine aynı anda yanıt veren bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar da nitelikli iş gücünün evden çalışma ortamını tercih ettiğine işaret ediyor.