Sanayiciye güç çalışana yuva

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (Manisa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, "Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan Manisa OSB Lojman Projesi, modern bir yaşam merkezi olarak hayata geçiyor. Bölgenin kalbinde konumlanan bu yeni yaşam alanı, modern evlerin yanı sıra içinde yer alacak okul, kreş, camii, kapalı spor salonu ve çarşı gibi sosyal tesisler ve güçlü bir altyapı ile bölge çalışanlarına huzurlu, konforlu ve sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralıyor" dedi.

Türek, "Manisa OSB bünyesindeki firmalara tahsis edilecek olan ve insan odaklı bir yaşam modeli sunan bu projede üretim ile iç içe aidiyet duygusun güçlendiren bir kent kültürü inşa ediliyor. Yeni bir kent, yeni bir yaşam anlayışıyla hayata geçirilen Manisa OSB Lojman Projesi, Türkiye sanayisinin dönüşümünde simge bir adım olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

TEMEL ATMA TÖRENİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada OSB'lerde kurulacak lojmanların, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracağını, sanayiye güç kazandıracağını belirtmişti.

Bakan Kacır, Manisa OSB'nin Türkiye'nin en büyük, en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Çalışanlarımızla, emekçi kardeşlerimizle, sanayicilerimizle inşallah hep birlikte 6 Mayıs'ta Manisa OSB'de ilk lojman projesinin temellerini atacağız. Uzun dönemde Manisa OSB lojmanlarının 15 bin çalışanımızın konut ihtiyacını karşılamasını amaçlıyoruz. İlk etapta 3 bin 650 konutun inşallah temellerini atacağız" dedi. 6 Mayıs 2025 Salı günü Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla lansman ve temel atma töreni gerçekleştirilecek.

KİRASI ÇOK UYGUN OLACAK

OSB'LER ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu bilgiyi paylaştı: "Mülkiyeti OSB'lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar lojmanlardan, yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyecek. Aynı zamanda bu lojman alanları şehrin mimari dokusuyla, şehirleşme planlarıyla uyumlu olarak inşa edilecek. Lojman bölgelerinde sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlar da oluşturulacak."