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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Ev ve iş yeri kira artış oranları belli oldu

SON DAKİKA: Ev ve iş yeri kira artış oranları belli oldu

Son dakika haberleri... TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilre göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu. Peki ev ve iş yeri kira artış oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: Ev ve iş yeri kira artış oranları belli oldu

TÜİK merakla beklenen Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu

SON DAKİKA: Ev ve iş yeri kira artış oranları belli oldu

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48.73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

SON DAKİKA: Ev ve iş yeri kira artış oranları belli oldu

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Mayıs ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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