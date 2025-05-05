SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? RAKAMLAR BELLİ OLDU MU?

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı.