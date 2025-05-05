SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? RAKAMLAR BELLİ OLDU MU?

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Memur maaş zam oranları netleşti mi? soruları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. İşte 4 aylık rakamlara göre emekli ve memur maaş zam oranları...
Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Memur maaş zam oranları netleşti mi? soruları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. İşte 4 aylık rakamlara göre emekli ve memur maaş zam oranları...
TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı.
Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.
Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.