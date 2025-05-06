Altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım altın yükseldi mi? 6 Mayıs Salı altın güncel fiyatları

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 420 liradan satılıyor.