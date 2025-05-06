Aydınlı gençlerin TEKNOFEST başarısı

AYDINLI öğrenciler, TEKNOFEST KKTC 2025'te gösterdikleri üstün performansla hem kentlerini gururlandırdı hem de Türkiye genelinde dikkatleri üzerlerine çekti. Aydınlı gençler, ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve her yıl binlerce gencin katıldığı teknoloji ve inovasyon festivalinde Aydın'ı temsil eden 6 takımdan 2'si büyük bir başarıya imza attı. Ekipler, aylar süren çalışmalarının meyvesini alarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakiplerini geride bırakmayı başardı.