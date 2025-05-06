  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Aydınlı gençlerin TEKNOFEST başarısı

Aydınlı gençlerin TEKNOFEST başarısı

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Aydınlı gençlerin TEKNOFEST başarısı
AYDINLI öğrenciler, TEKNOFEST KKTC 2025'te gösterdikleri üstün performansla hem kentlerini gururlandırdı hem de Türkiye genelinde dikkatleri üzerlerine çekti. Aydınlı gençler, ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve her yıl binlerce gencin katıldığı teknoloji ve inovasyon festivalinde Aydın'ı temsil eden 6 takımdan 2'si büyük bir başarıya imza attı. Ekipler, aylar süren çalışmalarının meyvesini alarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakiplerini geride bırakmayı başardı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA